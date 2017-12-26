Корпорация развития Нижегородской области будет создана в 2018 году

26.12.17 17:58

© РИА Новости. Григорий Сысоев

26 декабря. Interfax-Russia.ru - Корпорацию развития Нижегородской области планируется создать в 2018 году, сообщил врио губернатора области Глеб Никитин на встрече с представителями общественных и деловых кругов.

Глава региона обозначил видение основных задач на будущее, отметив, что это пока не программа и не стратегия.

По его словам, создание корпорации обусловлено необходимостью активизации привлечения инвестиций в регион. В последние годы объем инвестиций в основной капитал снижался.

"Единое окно, которое будет работать с инвесторами и отслеживать их интересы, в том числе выявлять узкие места в нашей работе - это Корпорация развития Нижегородской области. Мы должны будем в следующем году ее создать. Я считаю, что это серьезно сдвинет нас в рейтинге инвесторов",- сказал Г.Никитин.

По мнению главы области, необходимо снижать административные барьеры для инвесторов, расширить спектр электронных услуг, снизить срок выделения земельных участков, активизировать работу с федеральными институтами и активизировать работу с инвесторами. Функции по привлечению инвестиций необходимо консолидировать в одном органе исполнительной власти - министерстве экономического развития и инвестиций.

Кроме того, Г.Никитин добавил, что для "достижения качественного скачка в развитии экономики региона необходимо долгосрочное планирование хотя бы в горизонте 10-15 лет". Он заявил, что "назрела необходимость разработки стратегии развития Нижегородской области".

Глава региона призвал профессиональное сообщество принять участие в разработке стратегии. Также при работе над стратегией нужно, по его мнению, наладить общественный диалог и привлечь к работе граждан.

В целом Г.Никитин обозначил 4 задачи на ближайшую перспективу: рост региональной экономики и улучшение инвестклимата; повышение эффективности управления; развитие человеческого капитала; формирование современной инфраструктуры.

Как сообшалось ранее, Г.Никитин назначен врио губернатора Нижегородской области 26 сентября 2017 года. До этого он являлся первым заместителем министра промышленности и торговли РФ.