Руководителям предприятий Камчатки рекомендуют устроить подчиненным дополнительный выходной из-за сугробов

27.12.17 08:39

© РИА Новости. Виталий Аньков

27 декабря. Interfax-Russia.ru - Мэрия Петропавловска-Камчатского, занесенного снегом, в среду рекомендует руководителям предприятий всех форм собственности разрешить подчиненным второй день подряд оставаться дома.

"Администрация города обращает внимание руководителей предприятий и организаций на сложную дорожную обстановку и просит по возможности разрешить своим сотрудникам оставаться дома", - сообщает пресс-служба мэрии краевого центра.

Во вторник власти краевого центра также просили работодателей отпустить сотрудников по домам, тогда - из-за мощной пурги, бушевавшей на улице.

По данным горадминистрации, всю ночь на дорогах краевого центра работало 126 единиц спецтехники, но снега выпало настолько много, что к утру удалось расчистить только проезд по центральным трассам, из некоторых межквартальных проездов сейчас практически не выбраться.

На маршруты вышло в разы меньше пассажирских автобусов, чтобы "не перегружать дороги", на которых продолжается масштабная снегоочистка, трассы расширяют.

Занятия в школах Петропавловска-Камчатского второй день отменены.

Циклон ударил по Камчатке мокрым снегом и ураганным ветром в ночь на вторник. По данным камчатского Гидрометеоцентра, за сутки в Петропавловске-Камчатском выпало 82 мм осадков, что составляет 60% месячной нормы.

Обширный циклон продолжает влиять своей северной периферией на все районы Камчатки за исключением крайнего севера полуострова. Наиболее сильно он портит погоду на востоке Камчатки. В четверг тут вновь ожидаются снегопады. Ожидается, что погода улучшится только после 30 декабря.