Параметры проекта по строительству ветряных генераторов согласовываются на Чукотке - губернатор

27.12.17 08:45

© РИА Новости. Евгений Биятов

27 декабря. Interfax-Russia.ru - Проект по строительству объектов ветрогенерации в Чукотском автономном округе находится в стадии согласования параметров, сообщил губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин, слова которого в среду приводит пресс-служба региона.

"Мы гордимся тем, что на Восточном экономическом форуме нам удалось заключить соглашение с компанией "РусГидро" и японской компанией Mitsui. Сейчас проект по ветрогенерации находится на согласовании параметров. Мы говорим о ветрогенерации в Лаврентия Чукотского района. Это небольшие объемы, но с точки зрения привлечения новых компаний и инвестиционного потенциала - это очень важно. Поэтому мы привлечем все усилия для того, чтобы этот проект двигался, был реализован и, возможно, расширялся", - сказал Р.Копин.

Соглашение о реализации проектов в области ветряных источников энергии (ВИЭ) на территории округа правительство региона подписало с ПАО "РусГидро", японскими компаниями Komai и Mitsui в рамках III Восточного экономического форума в сентябре 2017 года.

Согласно документу, будет рассмотрена возможность сооружения трех новых ветряных электростанций (ВЭС) в холодном климатическом исполнении общей мощностью до 900 кВт в поселке Лаврентия.

"На Дальнем Востоке уже действует большое количество мер поддержки инвесторов. Однако существующие формы могут быть не до конца применимы к такой сфере как альтернативная энергетика. Мы готовы проанализировать, какие льготы и преференции могут быть дополнительно предоставлены российским государством специально для стимулирования реализации подобных проектов на Дальнем Востоке", - сказал замглавы Минвостокразвития Александр Крутиков, слова которого приводит пресс-служба ведомства.