Возобновилось прерванное циклоном авиасообщение с Камчаткой

27.12.17 08:56

© РИА Новости. Вадим Брайдов

27 декабря. Interfax-Russia.ru - Самолет из Хабаровска, вылет которого был отложен со вторника, приземлился в аэропорту Петропавловска-Камчатского в среду утром, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в диспетчерской аэропорта.

"Рейс СУ5684 из Хабаровска благополучно приземлился на Камчатке, московский рейс - на подлете. В течение среды на полуостров должны прилететь и другие самолеты, прибытие которых во вторник было отложено", - сказал авиадиспетчер.

Он отметил, что прибытие всех авиарейсов за среду ожидается по расписанию.

Во вторник из Хабаровска на Камчатку не прилетели прямой рейс из этого города и лайнер из московского Шереметьево, севший в Хабаровске как на запасном аэропорту, прямой рейс из Владивостока, а также из Новосибирска и столичного Внуково, пережидавшие камчатскую непогоду в Магадане.

Циклон ударил по Камчатке мокрым снегом и ураганным ветром в ночь на вторник. На крайнем юге полуострова отмечался ураганный ветер - до 49 м/с. В Петропавловске-Камчатском скорость ветра достигала штормовых значений - 25 м/с. Прошли сильные снегопады. По данным камчатского Гидрометеоцентра, за сутки в Петропавловске-Камчатском выпало 82 мм осадков, что составляет 60% месячной нормы.

Обширный циклон продолжает влиять своей северной периферией на все районы Камчатки за исключением крайнего севера полуострова. Наиболее сильно он портит погоду на востоке Камчатки. В четверг тут вновь ожидаются снегопады. Ожидается, что погода улучшится только после 30 декабря.