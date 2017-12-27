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Роспотребнадзор советует как правильно выбрать красную икру накануне Нового года

© РИА Новости. Евгений Биятов
27 декабря. Interfax-Russia.ru - Специалисты Роспотребнадзора в преддверии новогодних праздников советуют при выборе красной икры быть внимательными, чтобы приобрести качественный и безопасный продукт.

"Не приобретайте красную икру с рук и в местах несанкционированной торговли, внимательно прочитайте этикету, на ней должно быть написано название рыбы, из которой была изъята икра, дата изготовления и дата фасовки, маркировка на жестяной банке обязательно должна содержать дату изготовления продукта, слово "Икра", номер завода-изготовителя, номер смены, а также индекс рыбной промышленности "Р". Обратите внимание, что надпись должна быть "выбита" изнутри", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ведомстве также рекомендуют не приобретать икру, в состав которой входит пищевая добавка Е-239 (уротропин).

"Ранее ее применяли как консервант, однако с 2010 года она была запрещена, так как при разложении в кислой среде желудка из уротропина выделяются ядовитые токсические вещества (формальдегиды).

В то же время разрешёнными консервантами для икры остаются Е-200 и Е-211, отметили в Роспотребнадзоре.

Стоит обратить внимание на внешний вид упаковки - крышка банки не должна проминаться и не должна быть вздутой, а икра должна заполнять баночку полностью.

Есть несколько признаков, которые помогут потребителю отличить натуральную икру от искусственной.

Икринки натурального продукта, рассказали в ведомстве, мелкие, однородные, рассыпчатые и цельные, не имеют пленок и трещинок. Если же икра истекает соком, а икринки - "сдувшиеся", вероятно, икру уже размораживали.

В то же время натуральные икринки имеют ядро, искусственные же икринки однородны, натуральные икринки лопаются при слабом нажатии, оболочка искусственных икринок более жёсткая, сложно лопающаяся.

Чтобы проверить качество икры можно положить ее в горячую воду - натуральная икра немного побелеет и опустится на дно, а искусственная растворится, окрасив воду, подсказали в ведомстве.

Хранить икру необходимо в холодильнике при температуре +2...+6°С на нижней полке. После вскрытия икру следует употребить в течение трёх суток.

Между тем, отметили в Роспотребнадзоре, в открытой жестяной банке икру лучше не хранить, рекомендуется переложить ее в чистую сухую стеклянную ёмкость.

"Если в случае приобретения красной икры у вас возникли сомнения в ее качестве и безопасности, обращайтесь в территориальное Управление Роспотребнадзора по субъекту РФ для проведения проверочных мероприятий с лабораторным контролем", - добавили в ведомстве.

Икра лососёвых пород рыб - таких, как горбуша, кета, нерка, сёмга, форель - весьма ценный пищевой продукт. Красная икра является источником легкоусвояемых белков, она богата йодом, кальцием, фосфором, железом, витаминами А, D, Е, группы В, фолиевой кислотой, содержит полиненасыщенные жирные кислоты, напомнили в ведомстве.



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