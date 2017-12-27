На Сахалине после прохождения циклона обесточенными остаются 15 сел

© РИА Новости. Сергей Мальгавко
27 декабря. Interfax-Russia.ru - Энергетики продолжают восстанавливать энергоснабжение, нарушенное в ряде населенных пунктов Сахалина при прохождении мощного циклона, сообщает пресс-служба ПАО "Сахалинэнерго".
По ее данным, на утро среды обесточенными остаются 15 сел пяти районов Сахалина (в Тымовском, Холмском, Углегорском, Томаринском и Невельском районах). Частично нарушено энергоснабжение в городах Холмск, Углегорск, Шахтерск, а также пяти селах Холмского, Углегорского, Томаринского и Поронайского районов. Село Бошняково Углегорского района запитано от дизель-генератора.
В течение прошедших суток энергетики восстановили электроснабжение еще 20 населённых пунктов.
"На западном побережье острова, где по-прежнему бушует сильная метель, сохраняется сложная обстановка. Работы на линиях электропередачи осложняются продолжающейся непогодой - сильным ветром и снегом. Из-за заметенных дорог затруднен доступ к электроустановкам", - отмечает пресс-служба
В целом при прохождении циклона, который сопровождается штормовым ветром и мокрым снегом, произошло 7 отключений линий электропередачи (ЛЭП) напряжением 220 кВ, 6 отключений ЛЭП - 110 кВ, 7 отключений ЛЭП- 35 кВ, 101 отключение ЛЭП- 6-10 кВ. Отключено 212 трансформаторных подстанций.
В ликвидации последствий непогоды участвуют 29 оперативно-выездных бригад энергокомпании (116 человек) и 37 единиц техники.
Как сообщалось, с понедельника Сахалин находится под влиянием мощного циклона, который принес на остров ураганный ветер и сильные метели.