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27.12.17 09:23
Проезд в общественном транспорте в Приморье подорожает до 23 рублей за поездку
На увеличении платы за проезд настояли перевозчики.
"Автоперевозчики предложили поднять плату за проезд по городу до 27 рублей, но предлагаемый тариф не был подтвержден документами. Тем не менее эксплуатационные затраты транспортников: топливо, смазочные материалы, техническое обслуживание и ремонт растут, поэтому принято решение проиндексировать тариф, рост составит два рубля", - говорится в сообщении.
В последний раз стоимость проезда в общественном транспорте в Приморье повышали в январе 2017 года, тогда она увеличилась на один рубль.
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