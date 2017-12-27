Проезд в общественном транспорте в Приморье подорожает до 23 рублей за поездку

27.12.17 09:23

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

27 декабря. Interfax-Russia.ru - С 1 января 2018 года плата за проезд на общественном транспорте в Приморье увеличится с 21 до 23 рублей за поездку, сообщает пресс-служба администрации региона.

На увеличении платы за проезд настояли перевозчики.

"Автоперевозчики предложили поднять плату за проезд по городу до 27 рублей, но предлагаемый тариф не был подтвержден документами. Тем не менее эксплуатационные затраты транспортников: топливо, смазочные материалы, техническое обслуживание и ремонт растут, поэтому принято решение проиндексировать тариф, рост составит два рубля", - говорится в сообщении.

В последний раз стоимость проезда в общественном транспорте в Приморье повышали в январе 2017 года, тогда она увеличилась на один рубль.