Смена кадров: президент под Новый год произвел ротацию полпредов
  
В плену у непогоды: мощный снежный циклон атаковал сразу три региона Дальнего Востока
   
Въехал в толпу: следователи и эксперты выясняют обстоятельства аварии на западе Москвы
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
06.12.17   10:49

22.11.17   16:46

09.11.17   17:22
 
Главные события
27.12.17 09:23

Проезд в общественном транспорте в Приморье подорожает до 23 рублей за поездку

© РИА Новости. Алексей Мальгавко
27 декабря. Interfax-Russia.ru - С 1 января 2018 года плата за проезд на общественном транспорте в Приморье увеличится с 21 до 23 рублей за поездку, сообщает пресс-служба администрации региона.

На увеличении платы за проезд настояли перевозчики.

"Автоперевозчики предложили поднять плату за проезд по городу до 27 рублей, но предлагаемый тариф не был подтвержден документами. Тем не менее эксплуатационные затраты транспортников: топливо, смазочные материалы, техническое обслуживание и ремонт растут, поэтому принято решение проиндексировать тариф, рост составит два рубля", - говорится в сообщении.

В последний раз стоимость проезда в общественном транспорте в Приморье повышали в январе 2017 года, тогда она увеличилась на один рубль.



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  27.12.17 13:12
Два человека выведены из здания фабрики "Меньшевик" на юго-востоке Москвы
.
  27.12.17 12:35
Экс-собственник фабрики "Меньшевика" утверждает, что его разорили
.
  27.12.17 11:32
Уголовное дело возбуждено по факту стрельбы на фабрике "Меньшевик" в Москве
.
  27.12.17 11:04
Здание фабрики "Меньшевик" в Москве блокировано полицией
.
  27.12.17 10:59
Охранник погиб, два человека ранены в результате стрельбы на фабрике "Меньшевик" в Москве
.
  27.12.17 10:46
Следователи направились к месту стрельбы на Иловайской улице в Москве
.
  27.12.17 08:17
Композитор Владимир Шаинский скончался в США на 93-м году жизни
.
  26.12.17 14:49
Уголовное дело по факту ДТП на Славянском бульваре передано в ГСУ СКР
.
  26.12.17 14:23
Черепно-мозговую травму, перелом ребер и гипертонический криз диагностировали у водителя автобуса, попавшего в ДТП
.
  26.12.17 12:13
Мокрый снег, сильный ветер и гололедица ожидаются в столице


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2017 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации    |    Запрещено для детей    |    Политика обработки персональных данных
разработка : web.finmarket