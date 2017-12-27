Водитель и пассажир снегохода ушли под лед на Оби в Новосибирской области, их ищут водолазы

27.12.17 09:39

© РИА Новости. Александр Лыскин

Александр Лыскин

27 декабря. Interfax-Russia.ru - Двое мужчин, катавшихся на снегоходе в Болотнинском районе Новосибирской области, предположительно, провалились под лед на реке Обь, сообщает пресс-служба Главного управления (ГУ) МЧС России по региону.

В сообщении говорится, что 25 декабря двое мужчин 1981 и 1962 г.р. катались на снегоходе в районе н.п. Усть-Тула Болотнинского района и пропали.

В этот же день поиски пропавших проводились силами местного населения, полиции и пожарно-спасательного гарнизона по береговой линии. На реке Обь было обнаружено место провала.

26 декабря, для проведения поисковой операции, четыре спасателя Бердского поисково-спасательного отряда, оснащенные специальным водолазным снаряжением прибыли в Усть-Тулу.

"Сегодня, в день спасателя, им предстоит провести сложнейшие водолазные работы на замерзшей реке с сильным подледным течением", - говорится в сообщении.

Место проведения водолазных работ находится в 15 метрах от берега, где глубина водоема составляет от 2,5 до 4 метров. Толщина ледового покрова на месте проведения работ варьируется от 30 до 80 см. Спуск водолазов планируется с лестницы, на льду будет находиться металлическая лодка и спасатели.

Всего в проведении поисково-спасательной операции задействовано 19 человек, 7 единиц техники.