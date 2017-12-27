Сброс нагрузки на 150 МВт произошел на Красноярском алюминиевом заводе из-за короткого замыкания

27.12.17 09:51

© РИА Новости. Евгений Самарин

27 декабря. Interfax-Russia.ru - Сброс энергонагрузки в среду ночью произошел на Красноярском алюминиевом заводе (КрАЗ, входит в ОК "РусАл"), сообщается на сайте ситуационно-аналитического центра Минэнерго России.

"Сброс энергонагрузки на 150 МВт (с 1,97 тыс. МВт до 1,82 тыс. МВт) произошел в 1:25 по московскому времени", - уточняется в сообщении.

Причина происшествия - короткое замыкание на одном из выпрямительных агрегатов трансформаторной группы, обеспечивающей энергоснабжение предприятия.

Нагрузка была восстановлена примерно через 50 минут, в 2:13 по московскому времени.

Данный инцидент на работу предприятия не повлияло. Нарушений технологических процессов (завод работает в круглосуточном режиме) не произошло.

Ранее сообщалось, что 11 октября на КрАЗе произошел аналогичное происшествие - сброс нагрузки на 150 МВт в разгар рабочего дня, в 12:01 по московскому времени. Как утверждали тогда в пресс-службе предприятия, случившееся также не повлияло на работу предприятия. "Не было у нас сброса напряжения, работаем штатно", - заявил в тот раз собеседник агентства.

Проектная мощность "КрАЗа" - 1 млн тонн металла в год. На долю завода приходится 27% всего выпускаемого в России алюминия и 3% мирового производства.