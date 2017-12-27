Более семи кг наркотиков изъяли у жителя Красноярского края

27.12.17 10:01

© РИА Новости. Искандар Аминов

27 декабря. Interfax-Russia.ru - Транспортные полицейские изъяли у местного жителя более семи килограммов марихуаны и гашиша, сообщает пресс-служба линейного управления на транспорте по Сибирскому федеральному округу в среду.

По данным ведомства, у ранее судимого за сбыт наркотиков 28-летнего мужчины провели обыск, во время которого обнаружили запрещенные вещества.

"В гараже, принадлежащем задержанному, оперативники обнаружили металлические емкости, сумку и мешок, в которых находилось вещество растительного происхождения. Согласно заключению эксперта, полицейские изъяли 6,5 килограммов марихуаны и 854 грамма гашиша", - говорится в сообщении.

В настоящее время подозреваемый задержан, в отношении него возбуждено дело по ч. 2. ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств в крупном размере), ему грозит до 10 лет лишения свободы.