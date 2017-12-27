Семеро изъятых у приемной матери в Хакасии детей благополучно вернулись домой

27.12.17 10:25

© РИА Новости. Илья Питалев

27 декабря. Interfax-Russia.ru - Детский омбудсмен Анна Кузнецова заявила, что семеро изъятых в Хакасии приемных детей благополучно вернулись в семью.

"Воссоединилась семья в Хакасии. Дети вернулись домой к приемной маме. Они рады, и мы тоже, что все закончилось хорошо", - сообщила А.Кузнецова на своей страничке в Facebook.

Ранее СМИ сообщили, что у жительницы Хакасии служба опеки изъяла семерых усыновленных детей из-за того, что волосы ее четырехлетнего сына посчитали слишком длинными для мальчика. Сенатор Елена Мизулина заявляла, что обратится в Генпрокуратуру с просьбой проверить законность действий органов опеки. А.Кузнецова пообещала разобраться в ситуации и дать оценку действиям сотрудников органов опеки.

Боградский районный суд 22 декабря удовлетворил требования стороны защиты в полном объеме и обязал вернуть изъятых детей в приемную семью.