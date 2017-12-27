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27.12.17 10:46
Следователи направились к месту стрельбы на Иловайской улице в Москве
"В настоящее время на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Информация уточняется", - сообщила "Интерфаксу" представитель столичного главка Следственного комитета России Юлия Иванова.
Между тем, информированный источник сообщил агентству, что, по предварительным данным, в здании фабрики произошел конфликт между бывшим и нынешним собственниками предприятия.
В ходе спора один из мужчин выхватил огнестрельное оружие и выстрелил в оппонента.
В пресс-службе столичного главка полиции ранее сообщили "Интерфаксу", что один человек, по предварительным данным, погиб в результате стрельбы на Иловайской улице. "По адресу Иловайская улица, дом 20 произошёл конфликт между хозяйствующими субъектами, в результате которого один из участников причинил огнестрельное ранение мужчине, который после скончался", - сказал сотрудник пресс-службы. По его словам, полиция принимает меры к задержанию стрелявшего.
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