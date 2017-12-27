Охранник погиб, два человека ранены в результате стрельбы на фабрике "Меньшевик" в Москве

27.12.17 10:59

© РИА Новости. Михаил Малыхин

27 декабря. Interfax-Russia.ru - По меньшей мере два человека получили ранения после стрельбы на кондитерской фабрике "Меньшевик" на Иловайской улице в Москве, сообщил "Интерфаксу" осведомлённый источник.

"Стрельба произошла на территории фабрики "Меньшевик", по предварительным данным, погиб охранник фабрики, как минимум два человека получили ранения", - сказал собеседник агентства.

По его словам, стрелявший забаррикадировался в здании и не пускает сотрудников правоохранительных органов. "Он вооружён ружьем",- добавил источник.

Ранее информированный источник сообщил агентству, что, по предварительным данным, в здании фабрики произошел конфликт между бывшим и нынешним собственниками предприятия. В ходе спора один из мужчин выхватил огнестрельное оружие и выстрелил в оппонента.

В пресс-службе столичного главка полиции сообщили "Интерфаксу", что один человек, по предварительным данным, погиб в результате стрельбы на Иловайской улице. "По адресу Иловайская улица, дом 20 произошёл конфликт между хозяйствующими субъектами, в результате которого один из участников причинил огнестрельное ранение мужчине, который после скончался", - сказал сотрудник пресс-службы. По его словам, полиция принимает меры к задержанию стрелявшего.