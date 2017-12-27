Здание фабрики "Меньшевик" в Москве блокировано полицией

27.12.17 11:04

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

27 декабря. Interfax-Russia.ru - Здание фабрики "Меньшевик" на юго-востоке Москвы, где бывший собственник предприятия открыл стрельбу по людям, блокировано, сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.

"Здание фабрики блокировано, готовится операция по задержанию злоумышленника", - сказал собеседник агентства.

Ране информированный источник сообщил "Интерфаксу", что мужчина, открывший стрельбу на кондитерской фабрике "Меньшевик" на юго-востоке Москвы, по предварительным данным, является бывшим директором предприятия Ильей Аверьяновым, с ним ведутся переговоры.

Источник сообщал "Интерфаксу", что погиб один и ранены, по меньшей мере, два человека. "Стрельба произошла на территории фабрики "Меньшевик", по предварительным данным, погиб охранник фабрики, как минимум два человека получили ранения", - сказал собеседник агентства.

По его словам, стрелявший забаррикадировался в здании и не пускает сотрудников правоохранительных органов. "Он вооружён ружьем",- добавил источник.