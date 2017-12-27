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27.12.17 11:13
Микроавтобус прорвался в Россию со стороны Финляндии, пострадал таможенник
"Это произошло после прохождения погранконтроля. Лица на микроавтобусе без прохождения таможенного контроля въехали с пункта пропуска на территорию РФ. В ходе происшествия пострадал оперативный сотрудник таможни", - уточнил собеседник агентства.
По его словам, таможенник не получил серьезных ранений. В настоящее время уточняется, было ли у пассажиров микроавтобуса оружие.
"Международный автомобильный пункт пропуска Торфяновка работает в штатном режиме, проводятся оперативные мероприятия", - добавили в пресс-службе.
В пресс-службе пограничного управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области "Интерфаксу" воздержались от комментариев. Комментарием полиции и ГИБДД "Интерфакс" не располагает.
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