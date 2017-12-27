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27.12.17 11:24
Жильцы трех подъездов пострадавшего дома в Ижевске возвращаются в квартиры
"В понедельник мы получили результаты технического заключения о состоянии конструкций первого-третьего подъездов. В соответствии с этим заключением секции с первого по третью признаны работоспособными, мы имеем возможность заселять жителей в свои квартиры. Сегодня эта работа будет организована", - сказал И.Ястреб.
Он подчеркнул, что власти и в дальнейшем будут мониторить состояние дома.
И.Ястреб добавил, что работы по демонтажу пятой секции и укреплению конструкции дома ранее шли в круглосуточном режиме, теперь, чтобы не мешать жителям дома, они будут проводиться в две смены.
В свою очередь, первый заместитель главы администрации главы Ижевска Ильдар Бикбулатов сообщил, что всего будут заселены более 330 человек. Жителей будут сопровождать представители коммунальных служб.
"Электричество уже подано в первый-третий подъезды. При захождении жильцов в квартиры мы подаем горячую, холодную воду и, соответственно, газ. То есть все коммунальные ресурсы на входе в дом - они есть, все это в рабочем состоянии", - добавил И.Бикбулатов.
Он отметил, что в 9:00 мск началось заселение жильцов первого подъезда, в 10:30 заселятся жильцы второго, в 12:00 - третьего. Те, кто не сможет подойти в это время, смогут заселиться вечером.
Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Поволжье", процесс контролируют полицейские, они проверяют паспорта у заселяющихся жильцов.
Угловой пятый подъезд панельного, 9-этажного 6-подъездного жилого дома в Ижевске по ул.Удмуртская, 261 обрушился днем 9 ноября с первого по девятый этажи. В результате обрушения погибли семь человек. Всего в доме проживали более 540 человек.
По данным СКР, взрыв газа устроил жилец дома Александр Копытов. Он частично признал свою вину. Суд арестовал его на два месяца.
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