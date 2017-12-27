27.12.17 11:32

© РИА Новости. Андрей Старостин

27 декабря. Interfax-Russia.ru - Уголовное дело возбуждено по факту стрельбы на фабрике "Меньшевик" в Москве, произошедшей в результате спора бывшего и нынешнего руководителей предприятия, сообщила представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова.

"По имеющимся данным, сегодня утром бывший собственник фабрики, находясь на ее территории по улице Иловайская, вступил в словесный конфликт с нынешним руководством фабрики. После этого он достал оружие и совершил несколько выстрелов, ранив охранника, который от полученного ранения скончался", - сказала Ю.Иванова в среду "Интерфаксу".

Она отметила, что в настоящее время подозреваемый передвигается по территории фабрики и оказывает активное сопротивление в его задержании.