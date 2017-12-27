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27.12.17 11:45
"Калашников" заложил первый сухогруз для зерноперевозок
Суда проекта будут заниматься перевозкой зерна, их также можно использовать для транспортировки генеральных и навалочных грузов, контейнеров международного стандарта, пакетированных пиломатериалов, круглого леса, металлолома, металла в связках и рулонах, крупногабаритных, длинномерных и тяжеловесных классов грузов и угля.
Уточняется, что длина судна - 141 м, ширина - 16,98 м, высота борта - 6 м. Отличительной характеристикой сухогруза является специальная четырёхтрюмная схема расположения, которая позволила достичь максимальной грузоподъемности трюмов: около 11 тыс. кубометров.
Ранее сообщалось, что "Калашников" в 2022 году намерен построить 8 сухогрузов для зерноперевозок за 10 млрд рублей на предприятиях своего судостроительного кластера в рамках диверсификации производства.
Сухогрузы грузоподъемностью до 7 тыс. тонн планируется использовать в грузовых перевозках зерновых культур в Волго-Каспийском, Азово-Черноморском и Средиземноморском бассейнах.
Также сообщалось, что совместно с ОАО "Дельта-Агро" концерн создает оператора грузоперевозок - "Волго-Донскую судоходную компанию", сухогрузы которой будут осуществлять до 160 рейсов в год и перевозить до 900 тыс. тонн зерновых и сельскохозяйственных культур.
Как сообщалось, завершить сделку по приобретению 100% доли ООО "Верфь братьев Нобель" (Рыбинск, Ярославская область) концерн планирует в I квартале 2018 года. Производственные мощности верфи располагаются на площади более 200 тыс. кв. м и позволяют строить морские и речные суда длиной до 140 м, шириной до 17 м и спусковым весом до 2 тыс. 700 тонн.
Проект строительства сухогрузов реализуется при поддержке министерства промышленности и торговли РФ в части организации предоставления финансирования на условиях льготного лизинга.
Основными видами деятельности ОАО "Дельта-Агро" являются растениеводство, хранение и продажа сельскохозяйственной продукции. Компания производит более 200 тыс. тонн сельхозпродукции ежегодно.
В состав ГК "Калашников" входят АО "Концерн "Калашников", АО "Ижевский механический завод", судостроительные предприятия полного цикла ООО "Холдинговая компания Рыбинской верфи", АО "Судостроительный завод "Вымпел", ОАО "Мытищинский машиностроительный завод", разработчик и производитель беспилотных летательных аппаратов самолетного и вертолетного типа ZALA AERO, разработчик и производитель бронекерамики "Бифорс".
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