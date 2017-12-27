Группу изготовителей суррогатного алкоголя задержали в Волгограде

27.12.17 11:51

© РИА Новости. Табылды Кадырбеков

27 декабря. Interfax-Russia.ru - Волгоградские полицейские пресекли деятельность подпольного цеха по производству алкогольной продукции, сообщила "Интерфаксу" начальник пресс-службы регионального ГУ МВД Светлана Смольянинова.

"В результате спецоперации задержано шесть человек", - сказала С.Смольянинова.

Цех располагался в хозяйственных постройках Дзержинского района Волгограда. Алкогольные напитки изготовлялись в антисанитарных условиях: спирт смешивали с водой и различными красителями и вкусовыми добавками. Там же на бутылки наклеивали поддельные акцизные марки и этикетки, в том числе - элитных марок.

Сырье доставлялось из одной из северокавказских республик. В ходе обысков на территории двух регионов правоохранители изъяли из незаконного оборота почти 10 тыс. бутылок контрафакта, порядка 40 тонн этилового спирта, а также фальшивые акцизные марки, черновую документацию и 340 тыс. рублей.

Более 2 тыс. тонн алкоголя изъяли дома у одного из реализаторов.

В отношении владельцев нелегального цеха - 61-летнего мужчины и его 34-летнего сына, - избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Возбуждено уголовное дело по статье об изготовлении и сбыте поддельных акцизных марок (ч. 6 ст. 327.1. УК РФ).