Глава Кубани поручил усилить контроль за объектами ЖКХ в новогодние праздники

27.12.17 12:07

© РИА Новости. Михаил Климентьев

27 декабря. Interfax-Russia.ru - Оперативные и коммунальные службы Краснодарского края переведены на круглосуточный усиленный режим работы в период новогодних праздников, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев агентству "Интерфакс-Юг" в среду.

"В сфере теплоснабжения в муниципалитетах и на соответствующих предприятиях сформированы 386 аварийно-восстановительных бригад, подготовлено 1,5 тыс. единиц спецтехники, которая будет готова к снегопадам и обледенению трасс. В горных районах, в особенности на перевалах, устанавливаются пункты обогрева водителей", - сказал глава региона.

Он напомнил, что в 2017 году на подготовку объектов теплоснабжения к зиме в Краснодарском крае было выделено более 1,5 млрд рублей, что почти на треть больше, чем годом ранее.

В регионе также действует круглосуточная "горячая линия" в целях оперативного реагирования на нештатные ситуации.

Особое внимание, по словам В.Кондратьева, будет уделяться безопасности на водоемах. Главам муниципалитетов поручено организовать постоянные рейды у водных объектов с участием сотрудников МЧС, полицейских и казаков.

"Моя позиция в этом вопросе была и остается жесткой - контроль должен осуществляться круглосуточно. И речь идет не только об установке предупреждающих знаков, которые, будем честными, многие игнорируют, а именно о патрулировании водоемов", - подчеркнул губернатор.