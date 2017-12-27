Три человека погибли в результате пожара в частном доме в Волгограде

27.12.17 12:14

© РИА Новости. Александр Кряжев

27 декабря. Interfax-Russia.ru - Три человека, в том числе двое детей, погибли в результате пожара в частном доме в Кировском районе Волгограда, сообщил в среду агентству "Интерфакс-Юг" руководитель пресс-службы регионального управления МЧС Дмитрий Уланов.

"Сообщение о пожаре поступило сегодня в 9:27 мск. На улице Шаблиевской в частной доме размером 300 квадратных метров горели вещи на площади около 30 квадратных метров. Возгорание было локализовано около 10:00 мск.", - сказал Д.Уланов.

По его словам, на месте пожара обнаружены тела троих погибших, личности которых устанавливаются.

"По предварительным данным, в числе погибших - двое детей", - отметил Д.Уланов.

В настоящее время на место выехали сотрудники испытательной пожарной лаборатории, которые установят причину пожара.