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27.12.17 12:14
Три человека погибли в результате пожара в частном доме в Волгограде
"Сообщение о пожаре поступило сегодня в 9:27 мск. На улице Шаблиевской в частной доме размером 300 квадратных метров горели вещи на площади около 30 квадратных метров. Возгорание было локализовано около 10:00 мск.", - сказал Д.Уланов.
По его словам, на месте пожара обнаружены тела троих погибших, личности которых устанавливаются.
"По предварительным данным, в числе погибших - двое детей", - отметил Д.Уланов.
В настоящее время на место выехали сотрудники испытательной пожарной лаборатории, которые установят причину пожара.
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