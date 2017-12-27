Экс-собственник фабрики "Меньшевика" утверждает, что его разорили

27.12.17 12:35

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27 декабря. Interfax-Russia.ru - Экс-совладелец фабрики "Меньшевик" Илья Аверьянов, открывший стрельбу по людям, заявил, что стал жертвой рейдерского захвата.

"У меня по поддельным документам отобрали фабрику, разорили меня", - сказал И.Аверьянов радиостанции Business.FM в среду.

"У меня восемь детей. Вы знаете, я четыре года бьюсь. Они все перекупают, подделывают документы, по поддельным документам отсуживаются. Сегодня утром я пришел на работу, меня стали брать штурмом - с пистолетами, с оружием. У меня есть штатное оружие, я сегодня применил оборону", - сказал И.Аверьянов.

В интервью радиостанции он признал, что застрелил человека: "Одного застрелил, по-моему, насмерть, к сожалению. Вот такая вот история".