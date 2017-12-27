27.12.17 13:12

© РИА Новости. Евгения Новоженина

27 декабря. Interfax-Russia.ru - Два человека выведены из здания фабрики "Меньшевик" на юго-востоке Москвы, где в среду произошла стрельба, сообщил "Интерфаксу" осведомлённый источник.

"Выведены два человека", - сказал собеседник агентства.

По его словам, полиция вошла внутрь здания, однако установить местонахождение стрелявшего пока не удаётся, так как площадь помещений очень большая.

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что мужчина, открывший стрельбу на кондитерской фабрике "Меньшевик" на юго-востоке Москвы, по предварительным данным, является бывшим директором предприятия Ильей Аверьяновым, с ним ведутся переговоры.

Источник сообщал "Интерфаксу", что погиб один и ранены, по меньшей мере, два человека. "Стрельба произошла на территории фабрики "Меньшевик", по предварительным данным, погиб охранник фабрики, как минимум два человека получили ранения", - сказал собеседник агентства.

По его словам, стрелявший забаррикадировался в здании и не пускает сотрудников правоохранительных органов. "Он вооружён ружьем",- добавил источник.