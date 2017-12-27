Кировские власти обещают охотникам вознаграждение за отстрел волков

27.12.17 13:34

© РИА Новости. И.Константинов

27 декабря. Interfax-Russia.ru - Специалисты министерства охраны окружающей среды Кировской области разработали и утвердили "дорожную карту" по снижению численности волков в связи с частыми появлениями хищников в жилых зонах.

План, разработанный по поручению правительства региона, предполагает постоянный мониторинг охотпользователями численности животных вблизи населенных пунктов. Также "дорожная карта" включает стимулирование охотников за добычу волков.

"В настоящее время администрация Опаринского района при взаимодействии с министерством охраны окружающей среды уже реализует пилотный проект по выделению из местного бюджета вознаграждения в размере одной тысячи рублей за добычу хищника. Кроме того, в случае успешного результата охотникам будет возмещаться стоимость горюче-смазочных материалов", - говорится в сообщении.

В министерстве считают, что подобную практику необходимо распространять на те районы, где ситуация с волками более сложная - Лузский, Подосиновский, Опаринский, Даровской, Нагорский, Мурашинский, Белохолуницкий.

По мнению специалистов, частые выходы волков к людям объясняются недостатком пропитания в лесу из-за сырого лета и снижения численности мелкой дичи и пернатых.

С начала текущего года в Кировской области добыто 227 хищников, половина из них - по разрешениям на регулирование.

В свою очередь на сайте управления охраны и использования животного мира Кировской области сообщается, что владельцам собак настоятельно рекомендуется следить за питомцами и не допускать их безнадзорный выгул, особенно в темное время суток