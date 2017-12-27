С-400 для Анкары: поставки систем ПВО в Турцию начнутся в 2020 году
  
Опасный кондитер: экс-владелец "Меньшевика" застрелил охранника из-за проблем с бизнесом
   
Въехал в толпу: следователи и эксперты выясняют обстоятельства аварии на западе Москвы
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
06.12.17   10:49

22.11.17   16:46

09.11.17   17:22
 
Главные события
27.12.17 13:43

Распространение режима Свободного порта Владивосток на аэропорт "Магадан" ожидается в 2018 году

© РИА Новости. Евгений Биятов
27 декабря. Interfax-Russia.ru - Аэропорт "Магадан" (поселок Сокол) не готов к введению режима "свободного порта" Владивосток, ожидается, что это произойдет в 2018 году, заявил губернатор региона Владимир Печеный журналистам в среду.

"Что касается аэропорта "Магадан", то он пока не готов к введению режима "свободного порта", но мы к этому идем. Он предполагает возможность использования электронных виз для посещения Магаданской области в течение короткого времени, что важно для потенциальных инвесторов и туристов и использования экономических преимуществ резидентов "свободного порта". Надеюсь, в следующем году будут приняты соответствующие изменения, и мы сможем пользоваться всеми этими режимами, а у бизнеса появится выбор", - сказал В.Печеный на пресс-конференции, посвященной итогам работы правительства региона в 2017 году и планам на 2018 год.

Он добавил, что министр по развитию Дальнего Востока РФ Александр Галушка поддержал идею, чтобы у инвесторов было право выбора льготного режима на одной территории. Так, режим особой экономической зоны (ОЭЗ) подходит промышленникам, поскольку там есть освобождение по уплате налога на добычу полезных ископаемых. Других, возможно, заинтересует режим "свободного порта" Владивосток. В настоящее время более 130 предприятий являются участниками ОЭЗ в Магаданской области. На их долю приходится 65% выпускаемой в регионе промышленной продукции.

По словам В.Печеного, благодаря новым условиям получения статуса участника изменился отраслевой состав респондентов. На 11% сократилось число торговых организаций, зато предприятий горнодобывающего комплекса в режиме ОЭЗ работает теперь на 20% больше. Их доля в объеме добытых драгметаллов в регионе выросла до 76%, на них приходится 86% инвестиций всех участников ОЭЗ.

"Льготные преференции особой экономической зоны позволяют горнодобывающим предприятиям выделять больше средств на геологоразведку. К примеру, два новых участника получили 129 млн рублей налоговых освобождений, инвестировав в свое развитие более 500 млн рублей. А в целом участники ОЭЗ обеспечили почти половину регионального объема инвестиций в основной капитал - 16,4 млрд рублей", - сказал магаданский губернатор.

По сообщению управления информационной политики регионального правительства, по предварительным данным, в 2017 году объем налоговых льгот новых участников увеличится до 235,7 млн рублей. На свое развитие предприятия направят не менее 400 млн рублей. За время действия ОЭЗ инвестиции в основной капитал в Магаданской области увеличились в 20 раз. Безработица в регионе снизилась с 11% до 2%.



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  27.12.17 16:37
Инвестиции в основной капитал Москвы за 7 лет выросли на 70%
.
  27.12.17 16:29
Полиция изъяла оружие бывшего владельца фабрики "Меньшевик"
.
  27.12.17 15:45
Правопорядок в Москве в новогодние каникулы обеспечат 46 тыс. человек
.
  27.12.17 15:26
Мосгордума в 2018 году сократит свои расходы на 5%
.
  27.12.17 13:12
Два человека выведены из здания фабрики "Меньшевик" на юго-востоке Москвы
.
  27.12.17 12:35
Экс-собственник фабрики "Меньшевика" утверждает, что его разорили
.
  27.12.17 11:32
Уголовное дело возбуждено по факту стрельбы на фабрике "Меньшевик" в Москве
.
  27.12.17 11:04
Здание фабрики "Меньшевик" в Москве блокировано полицией
.
  27.12.17 10:59
Охранник погиб, два человека ранены в результате стрельбы на фабрике "Меньшевик" в Москве
.
  27.12.17 10:46
Следователи направились к месту стрельбы на Иловайской улице в Москве


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2017 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации    |    Запрещено для детей    |    Политика обработки персональных данных
разработка : web.finmarket