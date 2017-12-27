Распространение режима Свободного порта Владивосток на аэропорт "Магадан" ожидается в 2018 году

27.12.17 13:43

© РИА Новости. Евгений Биятов

27 декабря. Interfax-Russia.ru - Аэропорт "Магадан" (поселок Сокол) не готов к введению режима "свободного порта" Владивосток, ожидается, что это произойдет в 2018 году, заявил губернатор региона Владимир Печеный журналистам в среду.

"Что касается аэропорта "Магадан", то он пока не готов к введению режима "свободного порта", но мы к этому идем. Он предполагает возможность использования электронных виз для посещения Магаданской области в течение короткого времени, что важно для потенциальных инвесторов и туристов и использования экономических преимуществ резидентов "свободного порта". Надеюсь, в следующем году будут приняты соответствующие изменения, и мы сможем пользоваться всеми этими режимами, а у бизнеса появится выбор", - сказал В.Печеный на пресс-конференции, посвященной итогам работы правительства региона в 2017 году и планам на 2018 год.

Он добавил, что министр по развитию Дальнего Востока РФ Александр Галушка поддержал идею, чтобы у инвесторов было право выбора льготного режима на одной территории. Так, режим особой экономической зоны (ОЭЗ) подходит промышленникам, поскольку там есть освобождение по уплате налога на добычу полезных ископаемых. Других, возможно, заинтересует режим "свободного порта" Владивосток. В настоящее время более 130 предприятий являются участниками ОЭЗ в Магаданской области. На их долю приходится 65% выпускаемой в регионе промышленной продукции.

По словам В.Печеного, благодаря новым условиям получения статуса участника изменился отраслевой состав респондентов. На 11% сократилось число торговых организаций, зато предприятий горнодобывающего комплекса в режиме ОЭЗ работает теперь на 20% больше. Их доля в объеме добытых драгметаллов в регионе выросла до 76%, на них приходится 86% инвестиций всех участников ОЭЗ.

"Льготные преференции особой экономической зоны позволяют горнодобывающим предприятиям выделять больше средств на геологоразведку. К примеру, два новых участника получили 129 млн рублей налоговых освобождений, инвестировав в свое развитие более 500 млн рублей. А в целом участники ОЭЗ обеспечили почти половину регионального объема инвестиций в основной капитал - 16,4 млрд рублей", - сказал магаданский губернатор.

По сообщению управления информационной политики регионального правительства, по предварительным данным, в 2017 году объем налоговых льгот новых участников увеличится до 235,7 млн рублей. На свое развитие предприятия направят не менее 400 млн рублей. За время действия ОЭЗ инвестиции в основной капитал в Магаданской области увеличились в 20 раз. Безработица в регионе снизилась с 11% до 2%.