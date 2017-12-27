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27.12.17 13:42

Севастопольгаз купит у Черноморнефтегаза 215 млн куб. м газа на 1,2 млрд руб. на 2018 год

© РИА Новости. Стрингер
27 декабря. Interfax-Russia.ru - ПАО "Севастопольгаз" (Севастополь) приобретет у ГУП Крыма "Черноморнефтегаз" (Симферополь) более 215,4 млн кубометров газа на сумму 1,175 млрд рублей (с учетом НДС), говорится в материалах на сайте госзакупок.

Закупка проводилась у единственного поставщика.

Топливо покупается для дальнейшей реализации потребителям, которые производят тепловую и электрическую энергию в целях дальнейшей реализации, в том числе для блочных (модульных) котельных, установленных на крыше и пристроенных; религиозным организациям; потребителям, использующим природный газ для обеспечения горения Вечного огня

Газ закупается на 2018 год.

"Севастопольгаз" занимается распределением топлива по газораспределительным сетям. По данным системы "СПАРК-Интерфакс", компанию контролирует АО "КРЦ" (Краснодар).

"Черноморнефтегаз" эксплуатирует месторождения углеводородов на шельфе Черного и в акватории Азовского морей и на сухопутной части Крымского полуострова, занимается разведкой и разработкой нефтегазовых месторождений, обеспечивает добычу, транспортировку и хранение природного газа и нефтепродуктов. Компанию контролирует Минтопэнерго Крыма.



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