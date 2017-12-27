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27.12.17 13:42
Севастопольгаз купит у Черноморнефтегаза 215 млн куб. м газа на 1,2 млрд руб. на 2018 год
Закупка проводилась у единственного поставщика.
Топливо покупается для дальнейшей реализации потребителям, которые производят тепловую и электрическую энергию в целях дальнейшей реализации, в том числе для блочных (модульных) котельных, установленных на крыше и пристроенных; религиозным организациям; потребителям, использующим природный газ для обеспечения горения Вечного огня
Газ закупается на 2018 год.
"Севастопольгаз" занимается распределением топлива по газораспределительным сетям. По данным системы "СПАРК-Интерфакс", компанию контролирует АО "КРЦ" (Краснодар).
"Черноморнефтегаз" эксплуатирует месторождения углеводородов на шельфе Черного и в акватории Азовского морей и на сухопутной части Крымского полуострова, занимается разведкой и разработкой нефтегазовых месторождений, обеспечивает добычу, транспортировку и хранение природного газа и нефтепродуктов. Компанию контролирует Минтопэнерго Крыма.
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