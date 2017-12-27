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27.12.17 13:57

ВСМ Челябинск-Екатеринбург будет включена в транспортную стратегию РФ до 2030 года

© РИА Новости. Алексей Мальгавко
27 декабря. Interfax-Russia.ru - Правительство РФ разработало проект распоряжения, согласно которому новая высокоскоростная железнодорожная магистраль "Челябинск-Екатеринбург" (Уральская высокоскоростная магистраль, УВСМ) будет включена в транспортную стратегию на период до 2030 года.

Соответствующее поручение заместителя председателя правительства опубликовано на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Строительство УВСМ позволит объединить две крупнейшие агломерации Урала и сократить время в пути между городами до 1 часа 10 минут.

"В результате реализации проекта произойдет становление новой структуры рынка труда и социально-экономической миграции и нового типа хозяйственной кооперации на территории прохождения УВСМ. Административные центры, в районе которых пройдет УВСМ, будут притягивать трудовые ресурсы, что стабилизирует, в частности, демографические тенденции, и в целом приведет к постепенному выравниванию социально-экономического развития субъектов зоны тяготения УВСМ", - говорится в документе.

Уральская ВСМ будет интегрирована в общероссийскую сеть высокоскоростного и скоростного транспорта и будет связана с такими проектами, как железнодорожные магистрали Москва-Казань-Екатеринбург (ВСМ-2), Екатеринбург-Тюмень и Екатеринбург - Нижний Тагил. Помимо этого, УВСМ рассматривается как часть международного высокоскоростного грузопассажирского коридора "Евразия".

Ранее сообщалось, что ВСМ Екатеринбург-Челябинск включена в первый этап (до 2020 года) разработанной РЖД программы развития скоростного и высокоскоростного железнодорожного сообщения. Проект предполагает строительство новой двухпутной линии общей протяжностью 214,2 км. Движение предполагается осуществлять как скоростными, так и ускоренными региональными поездами. Предполагалось, что движение поездов по новой магистрали может начаться в 2023 году.

В июне в рамках ЭКСПО-2017 в Харбине хозяйственное партнерство "Уральская скоростная магистраль", созданное для реализации проекта, и китайская корпорация China Railway Group Limited подписали соглашение о сотрудничестве в рамках реализации проекта ВСМ Челябинск-Екатеринбург.

В марте этого года хозяйственное партнерство "Уральская скоростная магистраль" возглавил бывший гендиректор ООО "Этерно" (совместное предприятие ЧТПЗ и "Роснано") Сергей Бревнов, который перечислил в капитал 10 тыс. рублей и стал соучредителем с долей 0,01%. Группа ЧТПЗ, вступив в хозяйственное партнерство, приобрела 25%, взнос компании составил 50 млн рублей. По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", совладельцами партнерства являются также ОАО "Корпорация развития Среднего Урала", ООО "РВМ Высокоскоростные магистрали" и Минимущества Челябинской области.



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