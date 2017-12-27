25 центров общей врачебной практики откроют за два года в Липецкой области

27.12.17 14:08

© РИА Новости. Григорий Сысоев

27 декабря. Interfax-Russia.ru - По решению главы администрации Липецкой области Олега Королева в течение ближайших двух лет за счет средств областного бюджета будут построены и введены в эксплуатацию 25 современных центров общей врачебной практики, сообщила пресс-служба обладминистрации.

В настоящее время в регионе уже работают 50 центров и офисов врачей общей практики и около 400 фельдшерско-акушерских пунктов.

"Профилактика заболеваемости, охрана здоровья жителей региона являются одними из приоритетных направлений деятельности органов власти. Значительные усилия в этой сфере способствуют улучшению качества диагностики и лечения ряда заболеваний, внедрению новых методик обследования и реабилитации, укреплению материально-технической базы регионального здравоохранения. Качественные медицинские услуги должны быть доступны каждому жителю области. Необходимо добиться того, чтобы помощь в случае необходимости была оказана быстро и профессионально",- приводятся в сообщении слова О.Королева.

Как отмечается в пресс-релизе, в канун Нового года в селах Пушкино Добринского района и Синявка Грязинкого района открылись мини-больницы. Новые офисы врачей общей практики оборудованы всем необходимым для первичной диагностики и лечения. Мини-больницы оснащены современными стоматологическими установками с сенсорными кнопками управления, дистиляторами воды.

Здесь же будут работать лаборатории, где проводят экспресс-анализы, приборы способны показать даже надвигающиеся инсульт и инфаркт. Для крайних случаев предусмотрены дефибриляторы, при мини-больницах работают автомобили скорой помощи. В новых офисах врачей общей практики работает смотровой кабинет, есть помещения для прививок взрослым и детям.

"Открытие таких офисов врача общей практики - часть стратегии по комплексному развитию всей территории региона, как городской, так и сельской. Ведь здесь сохраняется генетический код нации. Мы стараемся создать максимально комфортные условия проживания для людей, а также возможности для их всестороннего развития. Эта работа будет обязательно продолжена", - отметил О.Королев.