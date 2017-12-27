На месте частных домов в центре Тулы появится новый жилой комплекс

27.12.17 14:21

© РИА Новости. Руслан Кривобок

27 декабря. Interfax-Russia.ru - Жилой комплекс с домами малой этажности будет построен на месте частных домов в центральной части Тулы, сообщила пресс-служба областного правительства.

Концепция строительства жилого квартала одобрена на заседании Градостроительно-земельного совета Тульской области под председательством главы регионального правительства Юрия Андрианова.

"Для строительства будет производится снос и частичная реконструкция существующих зданий. Реконструируемая часть проекта планировки территории представляет собой застройку 4-7-этажными жилыми домами со встроенными нежилыми помещениями и подземными парковками", - говорится в сообщении.

Строительство жилых домов предусмотрено в квартале, ограниченном проспектом Ленина, улицами Пушкинской, Фридриха Энгельса и Гоголевской.

В настоящее время в центральной части Тулы располагаются административные здания, учреждения культуры и образования, парковые зоны, а также ряд исторических зданий. Кроме того, в соответствии с концепцией развития Тулы на этой территории предполагается снос аварийного жилья, не имеющего статус памятников истории и культуры.

Ранее сообщалось, что в регионе в 2018 году будет продолжена реализация областной программы переселения из аварийного жилья. На эти цели в областном бюджете предусмотрено 500 млн рублей. В настоящее время в реестр аварийных домов, признанных таковыми после 1 января 2012 года, уже включено порядка 174 тыс. кв. метров аварийного жилья. В начале следующего года планируется начать принимать заявки на участие в программе от муниципальных образований региона, прежде всего Тулы.