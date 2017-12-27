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27.12.17 14:34

Фрегат "Адмирал Макаров" включен в состав Черноморского флота

© РИА Новости. Алексей Мальгавко
27 декабря. Interfax-Russia.ru - Военно-морской Андреевский флаг поднят на новейшем фрегате "Адмирал Макаров", корабль включен в состав Военно-морского флота (ВМФ), сообщает в среду Минобороны РФ.

"Торжественная церемония состоялась на калининградском судостроительном заводе "Янтарь", - сказано в сообщении военного ведомства, поступившем в "Интерфакс-АВН".

Начальник управления кораблестроения ВМФ России контр-адмирал Владимир Тряпичников отметил на церемонии, что "Адмирал Макаров" - "это глубоко серийный корабль, третий в серии, обладает высокими мореходными характеристиками". "Фрегаты уже зарекомендовали себя на Средиземном море и на других морских театрах. Приказом главнокомандующего ВМФ адмирала Владимира Королева, "Адмирал Макаров" включен в состав соединения надводных кораблей Черноморского флота с дислокацией в городе Севастополь", - сказал В.Тряпичников, которого цитирует пресс-служба Минобороны РФ.

По информации В.Тряпичникова "Главное командование ВМФ рассматривает возможность размещения в перспективе на судостроительном заводе "Янтарь" заказов на строительство перспективных кораблей океанской зоны".

""Адмирал Макаров" прошел все этапы государственных испытаний, в ходе которых были окончательно и детально проверены материальная часть и вооружение корабля, навигационные и гидроакустические средства, системы жизнеобеспечения на предмет соответствия требованиям Главного командования ВМФ к кораблям этого класса", - сказал В.Тряпичников, которого цитирует пресс-служба.

Фрегат "Адмирал Макаров" был заложен на Прибалтийском судостроительном заводе (ПСЗ) "Янтарь" 29 февраля 2012 года. Спущен на воду 2 сентября 2015 года. Это третий корабль в серии фрегатов проекта 11356 (разработка АО "Северное проектно-конструкторское бюро"), строящихся на ПСЗ "Янтарь" по заказу Минобороны РФ. Первые два корабля серии, "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен", были сданы ВМФ 11 марта и 7 июня 2016 года и в настоящее время выполняют задачи в составе Черноморского флота.



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