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Жители Уфы встречают Год Желтой собаки сахарными "костями", катанием на хаски, "квестами запахов"

© РИА Новости. Евгений Биятов
27 декабря. Interfax-Russia.ru - Клиенты event-компаний Уфы заказывают для празднования Года Земляной собаки по восточному календарю необычное меню для корпоративов, катание на собаках, а также тематические квесты.

"В основном, корпоративы этого года не сильно отличались от прошлогодних. Но были и необычные. Например, одна химкомпания попросила оформить праздничный стол "собачьей пищей": "хлебную корзинку" - в виде печеных "сладких косточек" из теста, порционные салаты положить в посуду, стилизованную под миски для собачьего корма", - рассказала агентству "Интерфакс-Поволжье" сотрудница одного из event-агентств.

По ее словам, второе блюдо на этом празднике носило название "Собачья радость", а на фужерах для спиртного были наклейки "Not for cat".

В другой компании по организации праздников рассказали, что были заказы на подготовку детских праздников "Dog`s party" с обязательным требованием к маскарадным костюмам - в виде различных пород собак и конкурсами "на знание лучших черт друга человека".

"В этом году очень востребованной стала услуга - фотосессия с собачками: той-терьером и хаски, семьи с детьми просили обязательно сфотографировать с животными, чтобы новый год им благоволил. Кроме того, мы устраиваем катание на хаски для малышей в парке Уфы, будем катать ребят в течение всего января", - рассказала сотрудница другого агентства.

Еще в одном event-агентстве сообщили, что в связи с наступающим Годом Собаки весьма востребованным оказался "квест запахов". "Командам раздают закупоренные баночки с запахами. Каждый запах приводит участников квеста к лотку мандаринов, кофейне, винному подвалу, пекарне, салону красоты и т.п., чтобы в конце концов найти спрятанный приз", - рассказал представитель агентства.

По восточному календарю 2018 год - год Желтой (Земляной) собаки. Собака является одиннадцатым из 12-летнего цикла животных, которые появляются в китайском зодиаке.



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