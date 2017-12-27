Около 300 домов остались без отопления из-за разрыва теплотрассы в Хакасии

27.12.17 14:59

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

27 декабря. Interfax-Russia.ru - Детский сад, две школы, медучреждение и более 1,5 тыс. человек оказались в зоне отключения из-за порыва на теплотрассе в селе Подсинее (Алтайский район, Хакасия), сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе Главного управления МЧС по республике в среду.

По данным ведомства, нарушение теплоснабжения произошло около 15:00 по местному времени (около 11:00 мск).

"Под отключение попало 298 домов с 1775 жителями, а также среднеобразовательная и музыкальная школа, детский сад, медицинская амбулатория и ДК. Ведутся восстановительные работы", - сказал собеседник агентства.

Также он сообщил, что на месте работает аварийная бригада и две единицы техники, ситуацию контролируют специалисты МЧС.

Предполагается, что теплоснабжение и горячую воду вернут в дома около 22:00 по местному времени (18:00 мск).

По данным администрации Алтайского района, температура в населенном пункте - минус 12 градусов.