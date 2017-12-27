Угледобыча в Кузбассе будет приостановлена на новогодние праздники и Рождество

27.12.17 15:05

© РИА Новости. Денис Петров

27 декабря. Interfax-Russia.ru - Губернатор Кемеровской области обратился к руководителям угольных предприятий Кузбасса с требованием приостановить ведение взрывных и горных работ на новогодние праздники и Рождество, сообщает пресс-служба администрации области.

"Приостановить ведение взрывных работ с 30 декабря по 2 января, а горных работ - с 31 декабря (с 21 часа) по 2 января (до 8 утра). То же самое на Рождество - с 6 января (с 21 час.) до 8 часов 8 января", - говорится в сообщении.

При этом взрывные работы на разрезах "Краснобродский" (ОАО "Угольная компания "Кузбассразрезуголь") и "Краснобродский - Южный" должны быть прекращены с с 28 декабря и "до определения порядка взрывных работ и силы взрыва, согласованных с Ростехнадзором".

Как уточнили "Интерфаксу" в департаменте Углепрома Кемеровской области, эти мероприятия являются традиционными, угледобыча на новогодние праздники и Рождество будет приостановлена. В департаменте не пояснили, чем обусловлены особые условия в отношении разрезов "Краснобродский" и "Краснобродский - Южный".