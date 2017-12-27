Уголовное дело возбуждено после конфликта со стрельбой на екатеринбургской овощебазе

27.12.17 15:41

© РИА Новости. Владимир Федоренко

27 декабря. Interfax-Russia.ru - Полиция Екатеринбурга возбудила уголовное дело по факту стрельбы на овощебазе на улице Завокзальной, в результате которой молодой человек получил огнестрельное ранение, говорится в сообщении руководителя пресс-службы Главного управления МВД России по Свердловской области Валерия Горелых.

По его данным, пострадавший - 22-летний рабочий кафе на территории овощебазы. Полицейские установили, что подозреваемый в этом преступлении 24-летний молодой человек скрылся с места происшествия на автомобиле "Киа Рио", его разыскивают.

"Сотрудники полиции изъяли ряд вещественных доказательств, в том числе несколько гильз от пистолета, по которым эксперты выясняют точный калибр применявшегося оружия", - отметил В.Горелых.

Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Как сообщалось, утром во вторник на территории овощебазе N4 на улице Завокзальной произошел конфликт со стрельбой. В результате произошедшего пострадали двое молодых людей: один из них получил перелом носа, второй - с огнестрельным ранением колена был прооперирован.

По одной из отрабатываемых версий полиции, причиной конфликта могло стать вымогательство