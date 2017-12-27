Дагестан в 2018г в 1,4 раза увеличит финансирование региональной инвестпрограммы

27.12.17 15:19

© РИА Новости. Максим Богодвид

27 декабря. Interfax-Russia.ru - Дагестан в 2018 году увеличит финансирование региональной инвестпрограммы в 1,4 раза - до 3,26 млрд рублей, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в министерстве экономики и территориального развития республики.

"В 2018 году планируется при помощи средств инвестпрограммы завершить объекты с высокой степенью готовности и обеспечение максимально возможного ввода их в эксплуатацию", - прокомментировали в министерстве.

В целом, в 2018 году планируется финансировать 63 объекта программы. При этом по 36 объектам будет обеспечен частичный или полный ввод в эксплуатацию, это в основном школы, объекты здравоохранения и спорта, водоводы и газопроводы.

Объем финансирования инвестпрограммы в 2017 году составил 2,3 млрд рублей и за счет нее были введены в эксплуатацию 9 объектов общего образования на 4 тыс. 586 ученических мест, детский сад на 60 мест, физкультурно-оздоровительный комплекс, построены объекты инженерной инфраструктуры в Махачкале и набережная в Дербенте, завершены мероприятия по подготовке ложа водохранилища Гоцатлинской ГЭС.