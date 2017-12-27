|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com
|
|
27.12.17 15:19
Дагестан в 2018г в 1,4 раза увеличит финансирование региональной инвестпрограммы
"В 2018 году планируется при помощи средств инвестпрограммы завершить объекты с высокой степенью готовности и обеспечение максимально возможного ввода их в эксплуатацию", - прокомментировали в министерстве.
В целом, в 2018 году планируется финансировать 63 объекта программы. При этом по 36 объектам будет обеспечен частичный или полный ввод в эксплуатацию, это в основном школы, объекты здравоохранения и спорта, водоводы и газопроводы.
Объем финансирования инвестпрограммы в 2017 году составил 2,3 млрд рублей и за счет нее были введены в эксплуатацию 9 объектов общего образования на 4 тыс. 586 ученических мест, детский сад на 60 мест, физкультурно-оздоровительный комплекс, построены объекты инженерной инфраструктуры в Махачкале и набережная в Дербенте, завершены мероприятия по подготовке ложа водохранилища Гоцатлинской ГЭС.
|
Interfax-Russia.ru – Экс-владелец столичной кондитерской фабрики "Меньшевик" открыл стрельбу на производстве, заявив, что он жертва рейдерского захвата.
.
Interfax-Russia.ru – Четыре человека погибли, 11 пострадали после наезда автобуса на пешеходов в подземном переходе около станции метро "Славянский бульвар" в Москве.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2017 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных
разработка : web.finmarket