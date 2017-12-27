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27.12.17 15:26
Мосгордума в 2018 году сократит свои расходы на 5%
Соответствующее постановление о смете расходов думы в 2018 году принято на пленарном заседании Мосгордумы в среду.
Отмечается, что фонд оплаты труда персонала Мосгордумы остался без изменений на уровне расходов 2017 года. Расходы на закупку товаров, работ и услуг, направленных на обеспечение деятельности аппарата думы, составляют 724 млн рублей, что на 7,6 % меньше аналогичных расходов 2017 года. При этом уменьшение объема расходов связано с тем, что в 2017 году были выполнены работы, "связанные с расширением функционала существующих мультимедийных систем, а также работы по созданию единого аудио- и видеоархива мероприятий, проводимых в Мосгордуме".
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