Мосгордума в 2018 году сократит свои расходы на 5%

27.12.17 15:26

Фото управления по связям с общественностью и СМИ Мосгордумы

27 декабря. Interfax-Russia.ru - Расходы на деятельность Мосгордумы в 2018 году составят 1 млрд 597,6 млн рублей, что на 5% меньше, чем в текущем году.

Соответствующее постановление о смете расходов думы в 2018 году принято на пленарном заседании Мосгордумы в среду.

Отмечается, что фонд оплаты труда персонала Мосгордумы остался без изменений на уровне расходов 2017 года. Расходы на закупку товаров, работ и услуг, направленных на обеспечение деятельности аппарата думы, составляют 724 млн рублей, что на 7,6 % меньше аналогичных расходов 2017 года. При этом уменьшение объема расходов связано с тем, что в 2017 году были выполнены работы, "связанные с расширением функционала существующих мультимедийных систем, а также работы по созданию единого аудио- и видеоархива мероприятий, проводимых в Мосгордуме".