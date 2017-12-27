Правопорядок в Москве в новогодние каникулы обеспечат 46 тыс. человек

27.12.17 15:45

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

27 декабря. Interfax-Russia.ru - В обеспечении охраны порядка и безопасности в местах проведения в Москве праздничных мероприятий и на прилегающей к ним территории с 30 декабря по 8 января планируется задействовать около 46 тыс. человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции в среду.

"Только в новогоднюю ночь в центральной части города будет задействован наряд в количестве 5,5 тыс. сотрудников полиции и Росгвардии, 3,5 тыс. народных дружинников и 2 тыс. сотрудников частных охранных предприятий", - сказал собеседник агентства.

Он рассказал, что на входах на открытые площадки проведения праздничных мероприятий будут работать контрольно-пропускные пункты с использованием технических средств, всего будет использовано порядка 3 тыс. металлодетекторов.

Также для зонирования территорий будут установлены металлические барьеры.

Все объекты, связанные с проведением праздничных мероприятий и прилегающие к ним территории, будут обследованы полицейскими с привлечением инспекторов-кинологов со служебными собаками с последующим составлением соответствующих актов. Только 31 декабря для обследования центра Москвы будет привлечено 75 кинологов.

Помимо этого, в связи с круглосуточной работой метрополитена в Новый год, будут дополнительно привлечены в помощь нарядам УВД на метрополитене 460 сотрудников полиции.