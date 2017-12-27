Бывший главный инженер организации, выполнявшей работы на космодроме "Восточный", арестован в Приамурье

27.12.17 16:21

© РИА Новости. Алексей Филиппов

27 декабря. Interfax-Russia.ru - Руководитель одной из фирм, осуществляющих свою деятельность на космодроме Восточный (Амурская область), в среду заключен под стражу по обвинению в получении крупной взятки.

В сообщении Благовещенского городского суда отмечается, что с ходатайством о заключении под стражу обвиняемого выступил следователь отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Амурской области.

Следователь, выступая в суде, заявил, что мужчина обвиняется в совершении преступления против государственной власти, интересов госслужбы и службы в органах местного самоуправления, относящегося к категории особо тяжких преступлений. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

"Находясь на свободе, обвиняемый Варганов А.Ю. может беспрепятственно встречаться со свидетелями по уголовному делу, попытаться убедить их в необходимости дачи заведомо ложных показаний, разработать версии, чтобы направить ход расследования по "ложному" пути", - говорится в сообщении.

Суд принял решение заключить обвиняемого под стражу на два месяца - до 26 февраля 2018 года.

Уголовное дело по ч.5 ст.290 УК РФ (получение взятки) возбуждено по материалам областного УФСБ России.

Пресс-служба регионального следственного управления СК РФ уточняет, что арестован бывший главный инженер одной из организаций, выполнявшей работы на космодроме Восточный. Он был уполномочен подписывать первичные учетные документы.

"По версии следствия, обвиняемый с июля по сентябрь 2015 года получил взятку в размере 1 млн рублей от руководителя одного из предприятий-подрядчика, осуществлявшего строительство объектов на космодроме Восточный", - говорится в сообщении.

Взятка должна была решить вопрос подписания актов выполненных работ.

Подследственный был задержан в Москве 26 декабря и доставлен в Благовещенск, где ему было предъявлено обвинение.