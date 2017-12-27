Энергетики Карелии жалуются на заснеженные дороги, которые мешают им устранять аварии

27.12.17 16:23

© РИА Новости. Руслан Шамуков

27 декабря. Interfax-Russia.ru - Бригады энергетиков не могут добраться до аварий на линиях электропередачи в Карелии из-за неубранных от снега дорог, сообщает "Карелэнерго" в среду.

"Карелэнерго" требуется помощь региональных властей в решении вопроса расчистки дорог. После снегопадов дороги в ряде муниципальных районов не расчищены, что препятствует доставке в кратчайшие сроки резервных источников энергоснабжения в населенные пункты и тяжелой спецтехники на гусеничном ходу к местам повреждений ЛЭП", - говорится в сообщении.

Энергетики отмечают, что метеорологическая ситуация в республике продолжается усугубляться. К обильному мокрому снегу добавляется образование льда, в результате чего провода линий электропередачи обрываются.

В настоящее время для расчистки просек от упавших деревьев к местам повреждений выдвинуты дополнительные бригады лесорубов. На помощь энергетикам Карелии направлены бригады из соседних регионов.

По информации министерства энергетики РФ, в Карелии без энергоснабжения оставаются 3,7 тысячи человек.

В ГУ МЧС по Карелии и "Карелэнерго" пока не располагают данными по количеству отключений.