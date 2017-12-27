Инцидент в ижевской колонии урегулирован

27.12.17 16:28

© РИА Новости. Максим Блинов

27 декабря. Interfax-Russia.ru - Требования, которые высказывались нанесшими себе порезы воспитанниками ижевской колонии, были неприемлемыми, но в настоящее время ситуация разрешена, сообщила уполномоченный при главе Удмуртии по правам ребенка Ольга Авдеева.

"Их цель была - смягчение режима, который существует в колонии. Я присоединяюсь к мнению представителей УФСИН, колонии, что эти требования были совершенно неприемлемыми", - сказала О.Авдеева агентству "Интерфакс-Поволжье" в среду.

Она уточнила, что речь, в частности, шла о разрешении курения, нанесении татуировок, передвижении на территории колонии не в составе строя. "Есть определенный устав, есть определенные законодательные акты, которые предписывают обязанности осужденных и сотрудников колонии, их нужно придерживаться. Это все-таки колония, не будем это забывать", - подчеркнула она.

О.Авдеева добавила, что среди тех, кто нанес себе порезы, были подростки и молодые люди из Удмуртии, Кировской и Ульяновской областей, отбывающие наказание за убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, грабеж, разбой и кражи.

Она также сообщила, что выезжала в колонию накануне и в среду, там присутствовали представитель общественной наблюдательной комиссии и уполномоченный по правам человека в Удмуртии.

"Ребятам было предложено высказать какие-то свои претензии, жалобы, но они высказаны не были. Ребята сказали, что с администрацией колонии они нашли общий язык, ситуация разрешена", - сказала О.Авдеева.

По ее словам, накануне нанесшие себе порезы воспитанники колонии были помещены в камеры. Она отметила, что пообщалась также с другими воспитанниками колонии.

"На сегодняшний день ситуация, на мой взгляд, под контролем. (...) Напряжения в колонии нет", - подчеркнула О.Авдеева, отметив, что ситуация также находится на контроле у главы Удмуртии Александра Бречалова.

Она добавила, что после проведения соответствующих проверок вышла с инициативой созвать попечительский совет колонии с участием представителей тех регионов, жители которых в ней содержатся - кроме Удмуртии, это Марий Эл, Кировская и Ульяновская области. По ее словам, совет может быть созван в январе - начале февраля, чтобы выработать меры по недопущению подобных ситуаций в колонии.

Ранее сообщалось, что в понедельник девять подростков нанесли себе порезы в Ижевской воспитательной колонии. Их состояние удовлетворительное, никто не госпитализирован.

Пресс-служба УФСИН по Удмуртии сообщила, что "действия осужденных носили демонстративно-шантажный характер и были совершены с целью послабления режима содержания". Управление СКР по региону начало проверку по данному факту.