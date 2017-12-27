По итогам года гособоронзаказ выполнен на 97-98%

27.12.17 16:34

© РИА Новости. Алексей Куденко

27 декабря. Interfax-Russia.ru - Российские оборонные предприятия, несмотря на тяжелое экономическое положение, удерживают высокие показатели исполнения гособоронзаказа, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

"Несмотря на санкции, довольно-таки сложное экономическое положение, в котором находятся предприятия оборонно-промышленного комплекса, в целом во время кризисных явлений мы удерживаем практически очень высокие за всю историю исполнения гособоронзаказа показатели", - заявил Д.Рогозин в интервью "России 24".

Он отметил, что по предварительным итогам 2017 года, гособоронзаказ выполнен на 97-98% по поставкам всем государственным заказчикам, включая министерство обороны.