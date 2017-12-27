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27.12.17 16:37

Инвестиции в основной капитал Москвы за 7 лет выросли на 70%

© РИА Новости. Евгения Новоженина
27 декабря. Interfax-Russia.ru - Инвестиции в основной капитал Москвы растут на 10% ежегодно в течение последних семи лет, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

"На Госсовете рассмотрели вопрос инвестактивности. Инвестиции в основной капитал Москвы в реальном выражении выросли на 70% за 7 лет и приблизились к 2 трлн в год. Это притом, что мы пережили 2 кризиса", - написал С.Собянин на своей странице в "Твиттере" в среду.

По его словам, росту способствовали снятие админбарьеров и вложения в инфраструктуру города.



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