Дед Мороз впервые поздравит россиян перед боем курантов

27.12.17 17:19

© РИА Новости. Саид Царнаев

27 декабря. Interfax-Russia.ru - Российский Дед Мороз планирует обратиться к жителям страны перед самым Новым годом.

"Впервые в истории буду поздравлять россиян с Новым годом перед обращением президента и боем курантов. Раньше я это делал за несколько часов до праздника", - заявил зимний волшебник на брифинге в Ярославле.

Дед Мороз призвал россиян быть добрее, помогать друг другу и верить в чудеса.

Он также сообщил, что Ярославль стал последним городом его самого протяженного предновогоднего путешествия, 29 декабря он отправится в Москву.

"В Ярославле я встретился с мальчиком Димой, который тяжело болел и совсем недавно начал ходить. Сегодня посещаю Советскую площадь и увижусь еще с одной семьей, побываю в средней школе №16 и посещу Николо-Сольбинский монастырь", - сказал Дед Мороз.

В каждом посещенном городе Дед Мороз и его помощники побывали как минимум в двух детских домах, а также в семьях, нуждающихся в помощи.

"У меня счастливая жизнь, потому что никто другой не видит столько счастливых лиц. Хочу, чтобы слезы у людей были исключительно от радости", - отметил зимний волшебник.