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27.12.17 17:19
Дед Мороз впервые поздравит россиян перед боем курантов
"Впервые в истории буду поздравлять россиян с Новым годом перед обращением президента и боем курантов. Раньше я это делал за несколько часов до праздника", - заявил зимний волшебник на брифинге в Ярославле.
Дед Мороз призвал россиян быть добрее, помогать друг другу и верить в чудеса.
Он также сообщил, что Ярославль стал последним городом его самого протяженного предновогоднего путешествия, 29 декабря он отправится в Москву.
"В Ярославле я встретился с мальчиком Димой, который тяжело болел и совсем недавно начал ходить. Сегодня посещаю Советскую площадь и увижусь еще с одной семьей, побываю в средней школе №16 и посещу Николо-Сольбинский монастырь", - сказал Дед Мороз.
В каждом посещенном городе Дед Мороз и его помощники побывали как минимум в двух детских домах, а также в семьях, нуждающихся в помощи.
"У меня счастливая жизнь, потому что никто другой не видит столько счастливых лиц. Хочу, чтобы слезы у людей были исключительно от радости", - отметил зимний волшебник.
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