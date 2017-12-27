Власти Удмуртии значительно сократят финансирование частных спортивных клубов

27.12.17 17:19

© РИА Новости. Артем Житенев

27 декабря. Interfax-Russia.ru - Власти Удмуртии считают нецелесообразным на 100% финансировать частные спортивные клубы региона, заявил первый вице-премьер республики Александр Свинин.

"Спасать и развивать мы будем детский спорт, юношеский спорт, спорт в муниципалитетах, сельских территориях, поддерживать наши федерации, которые за республику выступают", - сказал А.Свинин журналистам в среду.

Он также отметил, что власти Удмуртии продолжат оказывать поддержку клубам, которые принадлежат республике - таким как хоккейная "Ижсталь" или футбольный "Зенит-Ижевск".

"Что не принадлежит республике - это, конечно, продолжение выделения субсидий, но в значительно меньшем объеме от того, который есть сейчас", - добавил А.Свинин.

В качестве примера он привел мини-футбольный клуб "Прогресс" (Глазов), заявив, что администрация клуба уже 19 лет нарушает соглашение с республикой, не выделяя финнсирования в оговоренном объеме.

"В этом году МФК "Прогресс" мы профинансировали на 120%. То есть у них смета на 100% была, мы довели на 120%, им все равно не хватило. И там ни рубля частных денег", - сообщил первый вице-премьер Удмуртии.

"60 млн (рублей) на мини-футбольный частный клуб... 60 млн - это очистные сооружения в муниципалитете, а тут частное лицо получает эти деньги", - добавил также А.Свинин.