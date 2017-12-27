С-400 для Анкары: поставки систем ПВО в Турцию начнутся в 2020 году
  
Опасный кондитер: экс-владелец "Меньшевика" застрелил охранника из-за проблем с бизнесом
   
Въехал в толпу: следователи и эксперты выясняют обстоятельства аварии на западе Москвы
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
06.12.17   10:49

22.11.17   16:46

09.11.17   17:22
 
Главные события
27.12.17 17:19

Власти Удмуртии значительно сократят финансирование частных спортивных клубов

© РИА Новости. Артем Житенев
27 декабря. Interfax-Russia.ru - Власти Удмуртии считают нецелесообразным на 100% финансировать частные спортивные клубы региона, заявил первый вице-премьер республики Александр Свинин.

"Спасать и развивать мы будем детский спорт, юношеский спорт, спорт в муниципалитетах, сельских территориях, поддерживать наши федерации, которые за республику выступают", - сказал А.Свинин журналистам в среду.

Он также отметил, что власти Удмуртии продолжат оказывать поддержку клубам, которые принадлежат республике - таким как хоккейная "Ижсталь" или футбольный "Зенит-Ижевск".

"Что не принадлежит республике - это, конечно, продолжение выделения субсидий, но в значительно меньшем объеме от того, который есть сейчас", - добавил А.Свинин.

В качестве примера он привел мини-футбольный клуб "Прогресс" (Глазов), заявив, что администрация клуба уже 19 лет нарушает соглашение с республикой, не выделяя финнсирования в оговоренном объеме.

"В этом году МФК "Прогресс" мы профинансировали на 120%. То есть у них смета на 100% была, мы довели на 120%, им все равно не хватило. И там ни рубля частных денег", - сообщил первый вице-премьер Удмуртии.

"60 млн (рублей) на мини-футбольный частный клуб... 60 млн - это очистные сооружения в муниципалитете, а тут частное лицо получает эти деньги", - добавил также А.Свинин.



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  27.12.17 16:37
Инвестиции в основной капитал Москвы за 7 лет выросли на 70%
.
  27.12.17 16:29
Полиция изъяла оружие бывшего владельца фабрики "Меньшевик"
.
  27.12.17 15:45
Правопорядок в Москве в новогодние каникулы обеспечат 46 тыс. человек
.
  27.12.17 15:26
Мосгордума в 2018 году сократит свои расходы на 5%
.
  27.12.17 13:12
Два человека выведены из здания фабрики "Меньшевик" на юго-востоке Москвы
.
  27.12.17 12:35
Экс-собственник фабрики "Меньшевика" утверждает, что его разорили
.
  27.12.17 11:32
Уголовное дело возбуждено по факту стрельбы на фабрике "Меньшевик" в Москве
.
  27.12.17 11:04
Здание фабрики "Меньшевик" в Москве блокировано полицией
.
  27.12.17 10:59
Охранник погиб, два человека ранены в результате стрельбы на фабрике "Меньшевик" в Москве
.
  27.12.17 10:46
Следователи направились к месту стрельбы на Иловайской улице в Москве


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2017 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации    |    Запрещено для детей    |    Политика обработки персональных данных
разработка : web.finmarket