АЧС в Белгородскую область заносится с Украины кабанами и при провозе продукции свиноводства

27.12.17 17:40

© РИА Новости. Виталий Тимкив

27 декабря. Interfax-Russia.ru - Основной причиной распространения вируса африканской чумы свиней в Белгородской области является соседство с неблагополучной по АЧС Украиной, сообщила глава управления Россельхознадзора по Белгородской области Татьяна Аушева на пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Центр" в Белгороде в среду.

"Сейчас проводятся исследования, которые позволят установить взаимосвязь между вспышками заболевания на Украине и наличием этого инфекционного агента на нашей территории", - сказала она.

Прежде всего, переносчиком является дикий кабан, предотвратить перемещение которого через границу практически невозможно.

"Пока есть восприимчивые животные в природном очаге, вирус непобедим. Поэтому принято решение провести на территории области стопроцентную депопуляцию дикого кабана", - подчеркнула глава регионального ведомства.

Она добавила, что, по официальным данным, численность имеющихся на территории области 7,5 тыс. диких кабанов за последние полгода снижена на 2,3 тыс. особей. Но если учесть браконьерскую добычу зверя, то эту цифру можно увеличить более чем вдвое.

При этом, поскольку отстрел не остановит миграцию дикого кабана, эта работа будет проводиться и в дальнейшем.

Еще одной причиной заноса инфекции в регион Т.Аушева назвала перемещение через границу РФ в ручной клади продукции свиноводства, не прошедшей термообработку.

"По статистике, на Украине соотношение содержания поголовья свиней на свинокомплексах и у населения значительно перевешивает в пользу населения. Мы понимаем, что предотвратить перемещение через госграницу сала или кровяной колбасы очень сложно", - отметила она.

Отсутствие контроля за поголовьем свиней в личных подсобных хозяйствах белгородцев, по словам Т.Аушевой, также является проблемой.

В числе положительных моментов руководитель Россельхознадзора по Белгородской области назвала сокращение на порядок точек торговли продукцией свиноводства происхождением с Украины.

"За последний рейд выявлено всего 2 точки продажи украинской продукции против 20-30, которые торговали прежде. Для одного рынка это уже победа", - сказала Т.Аушева.

По ее мнению, вспышки АЧС на территории области затормозят продвижение продукции белгородских сельхозпроизводителей на экспорт на срок от 1 года до 3 лет.

Всего с начала июля 2017 года в регионе зарегистрирован 21 случай выявления вируса АЧС: 7 среди домашних свиней и 14 в дикой фауне. До этого в течение 4 лет на территории Белгородской области вирус не выявлялся.