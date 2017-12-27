Фильм Германа-младшего "Довлатов" едет на Берлинале

27.12.17 17:45

© РИА Новости. Алексей Даничев

27 декабря. Interfax-Russia.ru - Фильм Алексея Германа-мл. "Довлатов", мировая премьера которого состоится в рамках основной конкурсной программы 68-го Берлинале в феврале, выйдет в прокат в России 1 марта 2018 года.

"Новый фильм режиссера Алексея Германа-мл. "Довлатов", мировая премьера которого состоится в рамках 68-го Международного Берлинского кинофестиваля, выйдет в прокат в России 1 марта 2018 года ", - сообщили журналистам в пресс-службе The Walt Disney Company в среду.

Фильм рассказывает о нескольких днях из жизни писателя Сергея Довлатова в Ленинграде в ноябре 1971 года, почти за год до его отъезда в Таллин летом 1972 года. В июле того же года из СССР эмигрирует друг Довлатова, будущий лауреат Нобелевской премии Иосиф Бродский. Как заявлял режиссер, этот период жизни двух великих русских писателей-эмигрантов он выбрал не случайно.

Зрители увидят театральную и литературную жизнь Ленинграда, киностудию "Ленфильм", БДТ, столкновение с криминалом, чтение стихов и много другое.

Роли в картине исполнили Милан Марич, Данила Козловский, Елена Лядова, Светлана Ходченкова, Антон Шагин, Артур Бесчастный. Главную роль - Довлатова в фильме сыграл сербский актер М. Марич.