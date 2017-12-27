Тульский сельхозкооператив "Кимовский фермер" открыл линию по переработке молока

27.12.17 17:49

© РИА Новости. Максим Богодвид

27 декабря. Interfax-Russia.ru - В Кимовском районе Тульской области на базе сельскохозяйственного потребительского сбытового кооператива "Кимовский фермер" открылась линия по переработке молока, сообщила в среду пресс-служба областного правительства.

"В ежегодном послании к Тульской областной думе губернатор региона Алексей Дюмин поставил задачу по увеличению производства молока, создания и развития новых механизмов вовлечения малых форм хозяйствования на селе в товарное производство. Реализация подобных проектов в полной мере соответствует поставленным главой региона задачам", - сказал на церемонии заместитель председателя облправительства Дмитрий Миляев.

Новое производство позволит перерабатывать до 5 тонн молока в сутки. Сырье принимают как от крестьянско-фермерских хозяйств, так и от личных подсобных хозяйств Кимовского, Узловского, Веневского районов. Сейчас в кооператив ежедневно поступает около 800 кг молока.

В настоящее время на введенных мощностях уже производят шесть сортов сыра ("Моцарелла", "Буррата", "Сулугуни", "Адыгейский", "Брынза", "Рикотта"), а также - творог. В планах - наладить выпуск пакетированного молока, сметаны, йогурта и сливочного масла.