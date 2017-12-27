Режим ЧС введен в одном из районов Приморья, пострадавшем от непогоды

28.12.17 08:21

© РИА Новости. Игорь Подгорный

28 декабря. Interfax-Russia.ru - Власти ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в Ольгинском районе Приморья, где накануне сильный ветер повредил кровли домов, школы, сельского клуба, сообщила пресс-служба администрации края.

"Ольгинский район Приморья пострадал от снегопадов и последовавшего за ними сильного ветра с порывами до 22 м/с", - говорится в сообщении.

Власти края обещают оказать району помощь в ликвидации последствий ЧС. Так, пострадавшее здание школы будет восстановлено во время новогодних каникул.