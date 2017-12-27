Число пострадавших при взрыве в Петербурге увеличилось до 13 человек

28.12.17 08:32

© РИА Новости. Дмитрий Степанов

28 декабря. Interfax-Russia.ru - Количество пострадавших в результате взрыва в супермаркете в Санкт-Петербурге к утру четверга выросло до 13, сообщается в " Твиттере " вице-губернатора Анны Митяниной.

"По состоянию на 08.00 общее количество пострадавших при взрыве в магазине "Перекресток" на Кондратьевском проспекте составило 13 человек. Из них от госпитализации отказались пятеро", - говорится в сообщении.

По данным А.Митяниной, к утру четверга пятеро остаются в стационарах в состоянии средней тяжести, в удовлетворительном состоянии - трое.

Накануне А.Митянина сообщала о десяти пострадавших.