Задержан мужчина, открывший стрельбу на фабрике "Меньшевик" в Москве

28.12.17 08:43

© РИА Новости. ФСБ РФ

28 декабря. Interfax-Russia.ru - Стрелок с фабрики "Меньшевик" задержан и будет доставлен в Следственный комитет, сообщил "Интерфаксу" в четверг руководитель пресс-службы столичного главка полиции Юрий Титов.

"Полицией установлено местонахождение мужчины, ранившего гражданина на фабрике "Меньшевик". Он был задержан полицейскими на территории организации, расположенной на улице Правды в Москве. В настоящее время доставляется в органы Следственного комитета для проведения следственных действий"- сказал Ю.Титов.

Стрельба произошла на кондитерской фабрике "Меньшевик" в Москве 27 декабря. Стрелок скрылся. После проверки территории фабрики полицией и Росгвардией для поисков подозреваемого был введен план "Сирена".